Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bauschutt illegal entsorgt -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Mahlum (hep): Im Zeitraum 07.11.2023, 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr, wurde auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Mühlenberg nahe der BAB 7 durch bisher unbekannte Täter Bauschutt an mehreren Stellen illegal entsorgt. Es handelte sich hierbei um ca. zwei Kubikmeter Steine und Betonbruchstücke sowie weiteren Baumaterialien. Zeugen die Hinweise auf den oder die Verursacher oder verdächtige Fahrzeuge/ evtl. Transporter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

