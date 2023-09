FW-BO: Abschlussbericht "Brand einer Lagerhalle in Bochum Hiltrop"

Bochum (ots) - Gegen 18:20 Uhr am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Lagerhallenbrand in Bochum Hiltrop gerufen. Eine ca. 50qm große Leichtbauhalle sowie angrenzende Container ist in Brand geraten, woraufhin der Löschzug der Hauptfeuer- und Rettungswache, die Innenstadtwache sowie die Löscheinheit Nord alarmiert wurden. Auf dem Gelände sind zwei Personen angetroffen worden, die glücklicherweise ...

