POL-H: Nachtragsmeldung: Durchsuchungen mehrerer Objekte in Neustadt am Rübenberge und Stadthagen im Zusammenhang mit einem Raub auf Kraftfahrer

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei Hannover

Am Dienstag, 09.07.2024, hat die Polizeidirektion Hannover in einem seit Mai 2024 geführten Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in Neustadt am Rübenberge und Stadthagen Durchsuchungen durchgeführt und Beweismaterial beschlagnahmt. Der 27-jährige Hauptverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.

Am späten Abend des 22. Mai 2024 stellten sich zwei zunächst unbekannte Täter mit dem Pkw quer auf die Fahrbahn der Kreisstraße 342 zwischen Hagen und Mariensee, so dass ein 59-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem Medikamententransport halten musste. Die Räuber stiegen aus ihrem Pkw aus, zogen den Mann aus seinem Fahrzeug heraus in ein Rapsfeld und schlugen und traten auf ihn ein. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen. Das Auto wurde durch die Täter durchsucht. Es wurden persönliche Gegenstände des Mannes entwendet. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei.

Die polizeilichen Ermittlungen haben zu einem 27-jährigen Mann nach Stadthagen geführt. Am 09.07.2024 vollstreckten Beamtinnen und Beamte der Polizei Hannover den zuvor von der Staatsanwaltschaft Hannover beantragten und vom Amtsgericht Hannover erlassenen Durchsuchungsbeschluss für zwei Wohnhäuser in Stadthagen und Neustadt am Rübenberge. Dabei konnten tatrelevante Gegenstände beschlagnahmt werden. Darüber hinaus wurde der hauptverdächtige 27-Jährige vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Hannover hat am selben Tag die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet. Das Tatmotiv der Räuber ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. / fas, nash

