Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Leblose Personen nach Wohnungsbrand in Neustadt am Rübenberge identifiziert - Technischer Defekt als Brandursache ermittelt

Hannover (ots)

Die beiden nach einem Wohnungsbrand in Neustadt am Rübenberge verstorbenen Personen konnten als die 35-jährige Mieterin und der 44-jährige Mieter der brandbetroffenen Wohnung identifiziert werden. Beide waren bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung am Montag, 08.07.2024, ums Leben gekommen. Als Brandursache ermittelte die Kriminalpolizei einen technischen Defekt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach in den frühen Morgenstunden des Montags gegen 04:10 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Landwehr in Neustadt am Rübenberge aus. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr zwei leblose Personen in der Wohnung. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5818237

Am Donnerstagnachmittag, 11.07.2024, konnten die beiden Verstorbenen bei einer Obduktion als die 35-jährige Mieterin und der 44-jährige Mieter der vom Feuer betroffenen Wohnung identifiziert werden. Ebenso wurden Rauchgasintoxikationen als Todesursachen der beiden Personen festgestellt.

Die polizeilichen Untersuchungen am Brandort sind abgeschlossen. Als Brandursache ermittelten die Beamten einen technischen Defekt an einem Elektrogerät. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell