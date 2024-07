Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Zwei Leichname nach Brand in Mehrfamilienhaus geborgen

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 08.07.2024, sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge die Leichen von zwei Personen geborgen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach gegen 04:10 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Landwehr ein Feuer aus. Während der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr zwei Personen nur noch tot aus der Dachgeschosswohnung bergen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die geborgenen Personen wurden in die Rechtsmedizin gebracht. Zum Geschlecht oder der Identität der beiden Verstorbenen ist bislang nichts bekannt. Auch die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Dies sollen nun Brandermittler der Polizei Hannover klären. Die Ermittlungen dazu dauern an. /rod, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell