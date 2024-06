Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierte Autofahrerin ruft nach Verkehrsunfall selbst die Polizei

Hürtgenwald (ots)

Eine 34jährige Frau aus Kreuzau befuhr mit ihrem Pkw am späten Freitagabend die K29 in Richtung Kreuzau. In Höhe Gey bog sie in die Hormer Straße ab. Hierbei fuhr sie mit ihrem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Trotz des Schadens setzte sie ihre Fahrt bis Kufferath fort. Am Ortseingang hielt sie an und rief selber die Polizei an. Die hinzugerufenen Beamte stellten bei Eintreffen Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, so dass bei der Kreuzauerin eine Blutprobe entnommen werden musste. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

