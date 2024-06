POL-DN: Einbruch in Werkstätten

Jülich (ots) - Am Wallgraben der Zitadelle wurden am Dienstagmorgen (18.06.2024) vier tote Enten gefunden, die offenbar Tierquälern zum Ofer gefallen waren. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein Zeuge meldete sich am Dienstag bei der Polizei in Jülich, weil er bei einem Spaziergang um 06:30 Uhr vier tote Enten an der Zitadelle in Jülich gefunden hatte. Eine der Enten hatte einen Strick um den Hals gebunden, an dem sich ...

