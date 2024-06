Polizei Düren

POL-DN: Tierquälerei - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Am Wallgraben der Zitadelle wurden am Dienstagmorgen (18.06.2024) vier tote Enten gefunden, die offenbar Tierquälern zum Ofer gefallen waren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag bei der Polizei in Jülich, weil er bei einem Spaziergang um 06:30 Uhr vier tote Enten an der Zitadelle in Jülich gefunden hatte. Eine der Enten hatte einen Strick um den Hals gebunden, an dem sich ein Holzstück befand. Die vier toten Tiere lagen alle sehr nahe beieinander unmittelbar vor dem Eingang zur Zitadelle, an der Zufahrt über die Straße am Wallgraben.

Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Montag, 17.06.2024, 18:30 Uhr, und Dienstag, 18.06.2024, 06:30 Uhr, eingrenzen. Die Polizei bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-8617 bei der Sachbearbeiterin zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

