POL-DN: Einbruch in Tankstelle

Linnich (ots) - Am vergangenen Samstag (15.06.2024) wurde eine Seniorin aus Linnich Opfer von Trickdieben. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits vor zwei Wochen erhielt die Geschädigte einen Anruf, bei dem ihr Sofagarnituren angeboten wurden. Da die Linnicherin tatsächlich die Absicht hatte, zeitnah ein neues Sofa zu erwerben, vereinbarte sie einen Gesprächstermin in ihrer Wohnung in der Straße "Am Römerhof". Am Samstag erschienen dann ein Mann und eine Frau bei der ...

mehr