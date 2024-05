Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Firma

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde in ein Entsorgungsfachbetrieb Am Silberg eingebrochen. Bisher unbekannte Täter stiegen auf die Dächer mehrerer Lagerhallen auf dem Firmengelände und verbogen Teile des Wellblechs. An einer Seitenwand entstand dadurch eine Öffnung, durch die ein Zutritt möglich war. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

