Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter nach versuchtem Raub ermittelt

Geseke (ots)

Am 19.04.2024 kam es zu einem versuchten Raubdelikt in der Straße Überwasser in Geseke. Eine 81-jährige Seniorin aus Geseke war mit ihren Einkäufen unterwegs, als sie kurz vor Erreichen ihres geparkten Pkw von einem Täter umgerissen wurde. Sie fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Täter und ein weiterer Junge flüchteten ohne Beute vom Tatort. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5761870) Nach umfangreichen Recherchen im Stadtgebiet sowie an Schulen und weiteren Einrichtungen in Geseke, konnte der zuständige Ermittler der Kriminalpolizei nun die beiden tatverdächtigen Kinder identifizieren. Es handelt sich um einen 12-Jährigen aus Geseke und einen 12-jährigen Jungen aus Anröchte. Beide haben in ihrer Anhörung die Beteiligung an der Tat eingeräumt. Das zuständige Jugendamt wurde informiert.(dk)

