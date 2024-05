POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Soest (ots) - Kreisweit riefen am gestrigen Mittwoch in mindestens 12 Fällen "falsche" Polizeibeamte, Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest an. Besonders betroffen war diesmal der Bereich Lippstadt. In zwei der angezeigten Fälle konnten die Betrüger die angerufenen Seniorinnen und Senioren hinters Licht führen, denn diese gaben ihre Debitkarte mit der Pin heraus. In einem der beiden Fälle wurde etwas mehr ...

