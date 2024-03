FW Hannover: Hannover-Misburg-Süd: Verkehrsunfall zwischen zwei LKW

Hannover (ots) - Am Samstagabend kam es auf dem Südschnellweg in Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall in dessen Folge mehrere Menschen teilweise schwer verletzt wurden und eine Person ums Leben kam. Vier Kraftfahrzeuge prallten zusammen und versperrten den Südschnellweg in Fahrtrichtung stadtauswärts über ...

mehr