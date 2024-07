POL-H: Hannover-Mitte: Unbekannter Fahrgast mutmaßlich bei Verkehrsunfall verletzt

Hannover (ots) - Die beiden nach einem Wohnungsbrand in Neustadt am Rübenberge verstorbenen Personen konnten als die 35-jährige Mieterin und der 44-jährige Mieter der brandbetroffenen Wohnung identifiziert werden. Beide waren bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung am Montag, 08.07.2024, ums Leben gekommen. Als ...

