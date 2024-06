Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Wittershausen

Lkr. RW) - Diebstahl von drei Renault Kastenwägen - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen / Wittershausen / Lkr. RW (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.06.2024) ist es in Vöhringen/Wittershausen zu einem Diebstahl von insgesamt drei Kastenwägen gekommen. In der Zeit von 4:30 und 5:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter drei weiße Kastenwägen der Marke Renault, Typ Master. Diese standen mit über 30 weiteren Fahrzeugen auf einem Gelände im Bereich Steigweg 1.

Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge beträgt rund 50.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wem sind zur genannten Uhrzeit drei weiße Kastenwägen (auch Sprinter genannt), verdächtige Personen oder sonstige verdächtige Handlungen aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sulz unter 07454 9274-6 entgegen.

