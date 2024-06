Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall auf der Bertholdstraße mit einer leicht verletzten Person (06.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bertholdstraße ist eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr leicht verletzt worden. Ein 56-Jähriger war mit einem Linienbus auf der Bertholdstraße in Richtung Bundesstraße 33 unterwegs. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog der Busfahrer bei "Grünlicht" nach links ab. Hierbei erfasste er das Auto einer vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen, die ebenfalls bei grün entgegengesetzt über die Einmündung fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau in ihrem Mercedes Benz leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell