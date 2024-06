Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Luise-von-Preußen-Straße - Radfahrerin leicht verletzt (05.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß auf der Luise-von-Preußen-Straße am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, leichte Verletzungen zugezogen. Eine 76-Jährige bog mit ihrem VW Polo von der Vöhrenbacher Straße nach rechts auf die Luise-von-Preußen-Straße ein und kreuzte so den Radweg den die 26-Jährige gerade überfuhr. Nach dem Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht an der ihrer Hand. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. An dem Polo entstand ein Sachscahden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

