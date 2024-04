Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240402.2 Kiel: Drei Einbrecher in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es Donnerstagvormittag zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Suchsdorf kam, nahm die Polizei kurz darauf drei Tatverdächtige fest. Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer.

Gegen 10:15 Uhr bemerkte eine Zeugin verdächtige Personen an einem Wohnhaus in der Straße Klunkerwiese. Als diese sich Zutritt zu dem Haus verschafften und anschließend Wertgegenstände in ein Auto luden, informierte sie die Polizei. Die Einsatzleitstelle entsandte umgehend mehrere Streifenwagen in den Bereich. Beamte des 2. Reviers stoppten das Fahrzeug in der Straße Steinberg, woraufhin die drei Insassen zu Fuß flüchteten. Im Rahmen der Fahndung gelang Polizisten des 1., des 2. und des 3. Reviers jeweils die Festnahme eines Tatverdächtigen. Im Fahrzeug selbst stellten die Einsatzkräfte Diebesgut und Beweismaterial sicher.

Die drei Männer im Alter von 43, 32 und 25 Jahren kamen ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurden sie Donnerstagabend einem Haftrichter beim Kieler Amtsgericht vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehle. Alle drei kamen in Justizvollzugsanstalten.

Die weiteren Ermittlungen führen das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Die Prüfung, ob die Männer für weitere Taten in Frage kommen, dauert an.

Dr. Henning Hadeler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell