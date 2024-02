POL-MS: Einbruch in Preußen - Münster - Akademie - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In den letzten Tagen sind der Polizei Münster wieder vermehrt kriminelle Telefonanrufe gemeldet worden, bei denen Trickbetrüger durch sogenannte "Gewinnversprechen" versuchen, an Geld zu gelangen. Die Täter geben am Telefon vor, dass ein Geldgewinn an die Angerufenen ausgezahlt werden soll. Dazu sollen diese zunächst Guthabenkarten verschiedener ...

mehr