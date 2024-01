POL-KB: Allendorf/Eder - Jäger hört Schüsse im Wald, Polizei stellt junge Männer mit Schreckschusswaffe

Korbach (ots) - Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 03.00 und 09.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Günter-Hartenstrein-Straße in Reinhardshausen ein. Der Täter gelangte durch ein gekipptes Fenster in die Gasträume. Hier durchsuchte er Schränke und andere Behältnisse. Er entwendete einen kleinen Tresor und einen E-Scooter. Die ...

