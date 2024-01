Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in Gaststätte

Korbach (ots)

Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 03.00 und 09.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Günter-Hartenstrein-Straße in Reinhardshausen ein.

Der Täter gelangte durch ein gekipptes Fenster in die Gasträume. Hier durchsuchte er Schränke und andere Behältnisse. Er entwendete einen kleinen Tresor und einen E-Scooter. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell