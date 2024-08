Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240807.4: Schönkirchen: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Schönkirchen (ots)

Am frühen Dienstagabend nahmen Schwentinentaler Polizisten einen Tatverdächtigen fest, der kurz zuvor in eine Wohnung in Schönkirchen eingebrochen sein soll.

Gestern um 17:30 Uhr informierte eine Zeugin in Schönkirchen die Polizei, als sie in das auffällig durchwühlte Schlafzimmer des 93-jährigen Geschädigten trat. Eine männliche Person sei durch das Fenster herausgeklettert und weggelaufen, habe der von dem Täter überraschte Bewohner gesagt. Die Frau sprach sofort zwei Polizeibeamte persönlich an, welche sich zufällig und zeitgleich in der Nähe an der Straße aufhielten.

Während der Tatortaufnahme gab ein 55-jähriger Schönkirchener den beiden Polizisten einen entscheidenen Hinweis auf einen Mann, welcher ihm zuvor auf dem Grundstück aufgefallen war. In unmittelbarer Nähe nahmen die beiden Polizeibeamten aus Schwentinental den Tatverdächtigen 24-jährigen Mann fest.

Der polizeibekannte Heikendorfer kam zunächst in das Polizeigewahrsam und später mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Der junge Mann muss sich nun wegen Einbruchdiebstahl und Hausfriedensbruch verantworten.

Philip Hunecke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell