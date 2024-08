Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240807.2 Kiel: Unbekannte setzen Sonnenschirme in Brand

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zum Brand dreier Sonnenschirme in der Fußgängerzone. Eingesetzte Polizisten löschten einen der Schirme, da das Feuer drohte, auf einen Baum überzugreifen.

Ein Zeuge informierte gegen 00:45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass am Holstenplatz mehrere Sonnenschirme brennen sollen. Beamte des 4. Reviers trafen kurz vor der Feuerwehr am Brandort ein und bemerkten, dass einer der brennenden Schirme nah an einem Baum stand und dass das Feuer kurz davor war, auf diesen überzugreifen. Sie löschten den Brand mit dem Feuerlöscher ihres Streifenwagens. Im Anschluss löschte die inzwischen eingetroffene Feuerwehr, um auszuschließen, dass sich das Feuer an den Schirmen erneut ausbreitet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Personen zur Tatzeit beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

