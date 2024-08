Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240807.1 Kiel: Polizei nimmt gewerbsmäßige Diebe fest

Kiel (ots)

Die Polizei nahm Dienstagmittag zwei Personen nach einem zuvor begangenen Ladendiebstahl fest. Das Pärchen steht im Verdacht, in der Innenstadt Parfüm im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen zu haben. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut im Wert von über 10.000 Euro sicher.

Zwei Ladendetektive eines Einkaufszentrums in der Innenstadt bemerkten gegen 14:20 Uhr eine Frau und einen Mann, die offenbar Parfüm stahlen. Sie stoppten die beiden nach Verlassen des Kaufhauses an ihrem Auto und informierten die Polizei. Beamte des 2. Reviers stellten in einer präparierten Tasche und in dem Auto des Paars mehrere Flakons im Wert von rund 1.000 Euro sicher. Da der Verdacht bestand, dass die 33-Jährige und der 28-Jährige gewerbsmäßig stehlen, durchsuchten sie im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Gaardener Wohnung des Ehepaars.

Hier stellten sie weitere Parfümflaschen und Markenkleidung im Gesamtwert von etwa 11.000 Euro sicher. Teilweise befanden sich noch Diebstahlssicherungen an den Gegenständen.

Beide kamen nach Anzeigenaufnahme und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen, wo die sichergestellten Gegenstände gestohlen wurden, dauern an.

Matthias Arends

