Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240807.3 Kiel: Festnahmen nach einem gewerblichen Einbruch an der Kiellinie

Kiel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.08.2024 informierte eine Sicherheitsfirma die Leitstelle der Polizei und meldete einen derzeit laufenden Einbruch in einen von ihnen betreuten Imbiss an der Kiellinie. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des 1. Polizeireviers konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Die Sicherheitsfirma konnte durch die im Gebäude verbaute Technik sowohl die Tatbegehung beobachten, als auch zur Vertreibung der Täter aus dem Objekt beitragen. Die umgehend an die Polizei übermittelten Informationen wie Beschreibung und Vorgehensweise, ermöglichten eine sehr konkrete Fahndung und trugen maßgeblich zur Festnahme einer 22-Jährigen und eines 23-Jährigen und somit zum Einsatzerfolg bei. Auch der parallel in Kenntnis gesetzte Betreiber erschien direkt am Einsatzort, wo er Angaben zu Schäden und möglichem Stehlgut machen konnte.

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gegen die festgenommene Frau, wurde diese noch in der Nacht in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Für den männlichen Tatverdächtigen ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel eine Vorführung vor dem Haftrichter für den morgigen Tag geplant.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell