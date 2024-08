Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240812.1 Schönberg: Segelunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Schönberg (ots)

Gestern Mittag kam es im Bereich der Hohwachter Bucht, Vorplatz Seebrücke Schönberg, zu einem Unglücksfall an Bord einer Segelyacht. Hierbei verletzte sich eine Person lebensgefährlich. Sie kam in ein Krankenhaus. Geführt wurde der Einsatz von der Rettungsleitstelle See (MRCC Bremen) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Neben Kräften der Schutz- und Wasserschutzpolizei waren auch Kräfte der GDzRS, der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg, des Arbeiter-Samariter-Bundes und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen brach gestern gegen 11:30 Uhr während der Fahrt eine Leinenhalterung des Großschotblocks an Bord der Segelyacht. Der hierdurch umschlagende Segelbaum traf die 27-jährige Seglerin am Kopf. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Seenotrettungskreuzer transportierte die verletzte Frau an Land. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die 27-Jährige anschließend in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen tragischen Unglücksfall an Bord des Schiffes aufgrund eines technischen Defektes. Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung liegen nicht vor.

Stephanie Lage

