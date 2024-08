Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch: Wer kann Hinweise geben? und Wer hat die Aufkleber aufgebracht?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Versuchter Einbruch: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(jm) Einbrecher haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versucht in ein Bürogebäude in der Eugen-Kaiser-Straße einzudringen. In der Zeit zwischen 16 und 7.30 Uhr hebelten Unbekannte an der Hauseingangstür des Gebäudes im Bereich der einstelligen Hausnummern. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden an der Tür wird auf 400 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo-Hotline unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Wer hat die Aufkleber aufgebracht? - Hanau/Großauheim

(cb) Falls sie Anwohner der Mittleren Maingasse in Großauheim sind, könnten sie vielleicht Zeuge einer verletzenden Beleidung durch Aufkleber sein. Zwei handflächengroße Aufkleber mit beleidigendem Inhalt haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf die Mülltonne und eine Straßenlaterne im Bereich der einstelligen Hausnummern geklebt. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripohotline 06181 100-123 entgegen.

Offenbach 22.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell