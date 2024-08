Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt; Tasche mit Bargeld verloren: Polizei sucht mögliche Zeugen; Steinewerfer: Frontscheibe von Sprinter beschädigt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste Offenbacherin wieder da

(cb) Die Vermisste 75-Jahre alte Frau aus Offenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr kann daher zurückgenommen werden.

2. Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt - Offenbach

(cb) Am Mittwochnachmittag kam es in Offenbach zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Pirazzistraße / August-Hecht-Straße, bei dem eine 62-jährige Fußgängerin von einem schwarzen BMW erfasst wurde. Die Fußgängerin überquerte ersten Erkenntnissen nach die Berliner Straße gegen 14.10 Uhr bei grüner Ampel, während die 34-jährige BMW-Fahrerin ebenfalls bei Grünlicht von der Pirazzistraße nach links abbog. Die Fahrerin übersah augenscheinlich die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin über die Motorhaube geschleudert und fiel zurück auf die Straße. Die Frau aus Bayern erlitt mehrere Armbrüche sowie eine Kopfplatzwunde und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

3. Kostenfreie Fahrradcodier-Aktion von Polizei und Stadt - Neu-Isenburg

(cb) Am 27. August 2024 findet erneut eine gemeinsame Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Neu-Isenburg mit der Stadtpolizei in der Hugenottenhalle in der Frankfurter Straße 152 statt. Interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer können dort ihr Fahrrad oder die Akkus zwischen 9 und 16 Uhr durch die Beamten vor Ort kostenlos codieren lassen. Eine Codierung wirkt präventiv, das Fahrrad kann zugeordnet und zurückverfolgt werden. Zudem ist ein codiertes Rad als Hehlerware praktisch unverwertbar. Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Weitere Termine sind in Planung und werden rechtzeitig mitgeteilt.

4. Tasche mit Bargeld verloren: Polizei sucht mögliche Zeugen - Neu-Isenburg

(jm) Die Beamten der Ermittlungsgruppe West haben eine Anzeige auf dem Tisch, bei der es um Unterschlagung geht und zwei bestimmte Männer als mögliche Zeugen gesucht werden. Bereits letzten Donnerstag (15. August) war ein 55 Jahre alter Mann zwischen 13 und 13.15 Uhr auf der Frankfurter Straße im Bereich der 70er-Hausnummern unterwegs. Beim Einsteigen in sein Fahrzeug verlor der Mann vermutlich seine mitgeführte Tasche, in der unter anderem Bargeld sowie Ausweisdokumente waren. Der Wagen war in Höhe eines dortigen Bankinstitut abgestellt. Als er das Fehlen der schwarzen Tasche bemerkte, fuhr er zurück und wurde dort von einem etwa 60 Jahre alten Mann angesprochen. Offenbar hatte ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit Sonnenbrille und kurzen Bart gegen die Autoscheibe des 55-Jährigen beim Wegfahren geklopft. Die Polizei bittet nun diese beiden Männer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Steinewerfer: Frontscheibe von Sprinter beschädigt - Bundesautobahn 661 Neu-Isenburg/Dreieich

(cb) Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold ermitteln aktuell wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, nachdem Unbekannte am Mittwoch einen Gegenstand auf einen vorbeifahrenden Mercedes Sprinter geworfen hatten. Der 36 Jahre alte Fahrer des weißen Transporters befuhr gegen 17.40 Uhr die Autobahn 661 in Richtung Neu-Isenburg. In Höhe des Herrnröther Wegs kam unvermittelt aus Richtung Seitenbegrünung ein Gegenstand, vermutlich ein Stein, geflogen, traf auf die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden (Telefon: 06183 91155-0).

Offenbach 22.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell