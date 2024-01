Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 18.01.2024, kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Rudolf-Diesel-Straße/Justus-Von-Liebig-Straße in Wittlich. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen einem grauen Seat und einem schwarzen Citroen. Da das Unfallgeschehen derzeit nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen des Unfallhergangs gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

