POL-PDWIL: Dachstuhlbrand in Wittlich

Nerdlen (ots) - Im Zeitraum 16.01.2024 bis 17.01.2024 beschädigten bisher unbekannte Täter mittels Steinwurf ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße 17 in Nerdlen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns auf Instagram ...

mehr