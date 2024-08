Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kopfstoß vom Gegner: Fußballspieler verletzt; Gefährliche Körperverletzung: Heranwachsender wird auf Heimweg verletzt ; Polizei trifft mutmaßlichen Graffiti-Sprayer an und mehr

Hanau und Main Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zur Fahrweise geben? - Bundesautobahn 66 / Autobahnkreuz Hanau / Fahrtrichtung Frankfurt

(cw) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer sowie insbesondere einen BMW-GS-Motorradfahrer mit MKK-Kennzeichen, die am Sonntagabend auf der Bundesautobahn 66 im Bereich Autobahnkreuz Hanau (Fahrtrichtung Frankfurt) unterwegs waren. Gegen 18 Uhr fuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer mit seiner blauen Honda auf der mehrspurigen Autobahn, als ein bislang unbekannter Volvo-Fahrer unvermittelt die Fahrspur gewechselt haben soll. Nur durch ein Abbrems- und Ausweichmanöver des Zweiradfahrers sei es zu keiner Kollision gekommen. Kurze Zeit später soll sich der Vorfall in ähnlicher Art und Weise wiederholt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Falsche Handwerker beklauten Seniorin - Hanau/Kesselstadt

(jm) Zwei Trickdiebe waren am Montagvormittag in der Brucknerstraße im Bereich der 50er-Hausnummern zugange: Gegen 10 Uhr gelangten sie in das Haus einer Seniorin. Sie gaben vor, das Dach reparieren zu müssen. Während ein Täter die betagte Frau ablenkte, durchsuchte der Komplize sämtliche Schränke und Schubladen. Die Diebe, die beide dunkle Kleidung trugen, nahmen schließlich Schmuck und eine Münzsammlung der Rentnerin mit. Die Geschädigte beschreibt einen der Täter als 25 bis 30 Jahre alt, auffallend klein mit schwarzen Haaren. Der Mittäter war etwa 45 Jahre alt, hatte ebenfalls schwarze Haare und trug ein Basecap. Er führte zudem einen dunklen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die zwischen 10 und 11 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. - Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. - Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug/ Trickdiebstahl oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

3. Baustellenfahrzeuge aufgebrochen: Zeugen gesucht - Hanau/Steinheim

(cb) Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro richteten Unbekannte an, als diese drei Handwerkerfahrzeuge, welche in der Uferstraße in Höhe der dortigen Glascontainer parkten, aufbrachen. Mit einem Werkzeug schnitt der Langfinger, zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 9.30 Uhr, mehrere Löcher in die Kofferraumtüren eines VW Crafter. Bei zwei weiteren Fahrzeugen öffnete der bislang unbekannte Täter die Laderaumabdeckung. Ob der Täter aus den Fahrzeugen etwas geklaut hat, ist nun Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Kopfstoß vom Gegner: Fußballspieler verletzt - Hanau/Großauheim

(cb) Bei einem Fußballspiel am Sonntagnachmittag zwischen einem Hanauer und einem Langenselbolder Verein, kam es zu einer unschönen Szene auf dem Platz, wobei ein Spieler verletzt wurde. Kurz vor Spielende, gegen 14.40 Uhr, soll ein 34-jähriger Spieler mit einem 20 Jahre alten Spieler der gegnerischen Mannschaft über die zuvor gefällte Entscheidung des Schiedsrichters diskutiert haben. Ersten Erkenntnissen nach soll der Spieler der Hanauer Mannschaft seinem Kontrahenten unvermittelt einen Kopfstoß in das Gesicht gegeben haben. Daraufhin ging der Langenselbolder zu Boden. Am Abend suchte er selbstständig ein Krankenhaus auf, wo die Ärzte Verletzungen im Kopfbereich diagnostizierte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

5. Zeuge meldete Diebstahl aus Altkleidercontainer: Festnahme von zwei Tatverdächtigen - Bruchköbel

(jm) Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 2.30 Uhr, die Polizei und meldete zwei Personen mit Fahrrädern, die sich gerade an einem Altkleidercontainer in der Lindenallee zu schaffen machten. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen zwei Verdächtige im Alter von 24 und 35 Jahren, die sich mutmaßlich auf illegale Weise "neue" Kleidung zulegen wollten, auf frischer Tat vorläufig fest. Zuvor soll einer der mutmaßlichen Täter in den Container gestiegen sein und anschließend durch die Klappe die darin befindlichen Kleidersäcke an seinen Komplizen übergeben haben. Die Festgenommenen mussten mit zur Polizeistation, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Bei der Überprüfung eines der Fahrräder, einem Mountainbike, stellte sich dann zu allem Überfluss heraus, dass dieses im Jahr 2015 in Hamburg entwendet wurde. Das Fahrrad wurde entsprechend sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo entlassen. Auf die Männer kommt jetzt jeweils ein Strafverfahren wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Zudem muss sich einer der beiden wegen Verdachts der Hehlerei verantworten.

6. Gefährliche Körperverletzung: Heranwachsender wird auf Heimweg verletzt - Biebergemünd/Kassel

(jm) Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am frühen Dienstagmorgen in der Straße "Im Hofacker" ein Heranwachsender verletzt wurde. Gegen 0.45 Uhr war der 19-Jährige auf dem Heimweg, als ihm mehrere Personen in Höhe eines Sportlerheims entgegenkamen und ihn unvermittelt körperlich angegangen haben sollen. Als er zu Boden stürzte, sollen die Männer weiterhin auf ihn eingewirkt haben. Anschließend ließen sie von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die genaue Anzahl sowie detailliertere Personenbeschreibungen waren nicht möglich. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

7. Polizei trifft mutmaßlichen Graffiti-Sprayer an - Sinntal/Sterbfritz

(cb) Eine wachsamer Zeuge meldete am Montagabend einen Mann, wie dieser die Hauswand des Bahnhofsgebäudes in der Bahnhofstraße in Sterbfritz besprüht und informierte die Polizei. Vor Ort treffen die Ordnungshüter auf einen 22-Jährigen aus Sinntal, welcher schwarze Spraydosen in seinem Rucksack dabeihatte. Die Polizei stellte die Sprühdosen sicher, setzte den Sinntaler nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß und ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti. An der Hauswand entstand ein Schaden von schätzungsweise 300 Euro.

Offenbach 20.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell