POL-OF: Mazda CX-5 entwendet; Heckscheibe eingeschlagen; Verbaler Streit zwischen Hundehalter und Autofahrer eskaliert und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mazda CX-5 entwendet - Offenbach

(cw) Am Montagmorgen waren Autodiebe in der Stoltzestraße zugange und entwendeten eine grauen Mazda CX-5, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen gegen 2 Uhr abgestellt und den Diebstahl in der Früh, gegen 6 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des CX-5 geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer hat den Mülleimer in Brand gesteckt? - Obertshausen

(cb) Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Sachbeschädigung am Montagabend in der Königsberger Straße (einstellige Hausnummern) machen können. Bislang Unbekannte hatten, gegen 23.15 Uhr, einen Mülleimer auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in Brand gesteckt. Das Feuer zerstörte den Mülleimer samt Inhalt. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

3. Heckscheibe eingeschlagen - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Unbekannte haben am Montagabend in der Kinzigstraße einen gelben VW Arteon beschädigt und einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Täter gegen 21.45 Uhr auf der Kinzigstraße unterwegs, als sie im Bereich der einstelligen Hausnummern die Heckscheibe eines geparkten VW einschlugen. Anschließend flüchteten sie auf ihren Fahrrädern. Es soll sich um vier Jugendliche im Alter von etwa 14 Jahren gehandelt haben. Einer hatte blonde Haare und trug eine Brille. Die Polizei in Langen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

4. Verbaler Streit zwischen Hundehalter und Autofahrer eskaliert - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Ein vorerst verbaler Streit zwischen einem 36 Jahre alten Hundehalter und einem Fahrzeugführer eskalierte am Montagabend in der Frankfurter Straße (80er Hausnummern). Der Hundehalter ging gegen 23.50 Uhr mit seinem Hund Gassi, als dieser durch den 63-jähriger Fahrzeuglenker um Abstand zum Auto aufgefordert wurde. Daraufhin gerieten die Männer in lautstarken Streit. Im weiteren Verlauf soll der Gassigänger seinem Kontrahenten mit dem Schlagstock auf den Kopf geschlagen haben. Hierdurch erlitt der Rodgauer eine Kopfplatzwunde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen wenden sich unter der Rufnummer 06104 / 6908-0 an die Polizeistation Heusenstamm.

Offenbach 20.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

