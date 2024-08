Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Exhibitionist entblößte sich an Bushaltestelle; Polizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb und sucht dessen Komplizen und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher drangen in Gebäude ein - Neu-Isenburg

(jm) Einbrecher drangen am Wochenende gewaltsam in ein Gebäude im Georg-Blaum-Weg (einstellige Hausnummern) ein. Eine Passantin stellte am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, eine offenstehende Tür fest und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täter zunächst versucht, eine Schiebetür zu öffnen. Diese hielt jedoch stand. Anschließend gingen die Unbekannten eine weitere Tür zum Gewerbeobjekt an und öffneten diese. Im Inneren durchsuchten sie wohl die Räumlichkeiten. Ob die Eindringlinge auch Beute machten, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo-Hotline.

2. Exhibitionist entblößte sich an Bushaltestelle - Seligenstadt

(jm) Ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Freitagabend an einer Bushaltestelle in Höhe eines Krankenhauses in der Dudenhöfer Straße vor einer Frau entblößt. Gegen 22.15 Uhr saß die Passantin auf einer Bank der Bushaltestelle und wartete auf den Bus, als sie ein Klopfen gegen die Scheibe wahrnahm. Sie drehte sich daraufhin um. Dort stand der etwa 1,70 Meter große Mann mit kurzen dunklen Haaren und mit einer heruntergelassenen kurzen hellen Hose. Er trug zudem ein blaues T-Shirt und hatte eine schmale Statur. Die Dame lief davon und informierte die Polizei. Die Kripo in Offenbach bittet nun, Anwohner oder Passanten, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unfallflucht: Wer beschädigte den blauen BMW? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(cb) Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Freitag in der Fasaneriestraße (20er-Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr, die hintere Stoßstange der Fahrerseite eines abgestellten schwarzen Dodge und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

4. Polizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb und sucht dessen Komplizen - Offenbach

(cb) Polizeibeamte nahmen am Samstag, gegen 19.40 Uhr, einen 38-jährigen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest, als dieser mit einer weiteren Person, bepackt mit gestohlenen Waren, aus einem Geschäft in der Rowentastraße flüchtete. Zuvor soll der Langfinger mit einem etwa 40 Jahre alten Komplizen mit kurzen dunklen Haaren und fehlenden Zähnen verschiedene Waren in Einkaufstaschen gepackt haben. Ohne die Lebens- und Kosmetikartikel zu bezahlen, sollen die beiden Männer in Richtung Ausgang gerannt sein. Ein Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes stellte sich den Männern in den Weg, wobei einer davon ihn leicht zur Seite geschubst haben soll und beide anschließend flüchteten. Die herbeigerufenen Polizisten konnten in unmittelbarer Nähe einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen werden. Nun suchen die Ermittler nach dem bislang unbekannten Komplizen, er soll mit einem dunklen Tank-Top und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 069 8098-5100

Offenbach 19.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

