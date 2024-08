Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 17.08.2024

Stadt Bruchköbel (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Kellerbrand - Bruchköbel

Am späten Freitagabend, gegen 23:20 Uhr, musste die Feuerwehr der Stadt Bruchköbel mit zwei Löschzügen in den Käthe-Kollwitz-Ring ausrücken. Dort wurde in einer Doppelhaushälfte ein Kellerbrand gemeldet. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte relativ schnell gelöscht werden. Eine wesentliche Rolle spielte hierbei, dass der Rauchmelder im Keller funktionierte und der Rauch durch eine Hausbewohnerin bemerkt wurde. Die schlafenden Familienangehörigen konnten geweckt werden und sich sicher und unverletzt aus dem Haus begeben. Ursächlich für den Brand sei nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr mutmaßlich ein durchgeschmorter Lithium-Ionen-Akku eines Akkuschraubers. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Nach Durchlüftung des Hauses und Überprüfung der CO2 -Werte gab die Feuerwehr das Haus kurz nach Mitternacht wieder frei.

Offenbach am Main, 17.08.2024, RENKER, PvD

