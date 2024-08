Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Randalierer vorläufig festgenommen; Unfallflucht auf der Autobahn: Polizei bittet um Hinweise und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßlicher Randalierer vorläufig festgenommen - Wer hat was gesehen? - Offenbach

(jm) Polizeibeamten nahmen am Donnerstagabend einen 41 Jahre alten Mann im Bereich der S-Bahnstation "Kaiserlei" vorläufig fest. Zuvor verständigten Zeugen gegen 20.30 Uhr die Polizei und berichteten von einem Randalierer. Dieser soll zunächst im Bereich der S-Bahnstation gegen Mülleimer sowie Automaten eingewirkt und anschließend mit einer rassistischen Äußerung eine Passantin beleidigt haben. Zudem habe er wohl versucht, die Passantin und eine weitere Person körperlich anzugehen. Kurz darauf nahmen die Ordnungshüter den Offenbacher vorläufig fest. Auf dem Weg zur Dienststelle soll der Festgenommene die eingesetzte Streife ebenfalls beleidigt und bedroht haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die Staatschutzabteilung hat nun die Ermittlungen wegen Verdachts der Beleidigung, versuchten Körperverletzung sowie Bedrohung aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Poller umgefahren und geflüchtet: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(cw) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein aufmerksamer Zeuge am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, einen umgerissenen Poller meldete. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr die Frankfurter Straße und kam nach ersten Ermittlungen offensichtlich beim Einbiegen in die Wilhelmstraße von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Poller, der sich vom Boden löste. Die genaue Unfallzeit ist bislang nicht bekannt und ist nun Teil der Ermittlungen. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, der melde sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter 06102 2902-0

3. Parkrempler: grauen Peugeot beschädigt und geflüchtet - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Falls sie Anwohner der Freiherr-von-Stein (einstellige Hausnummern) sind, könnten sie Zeuge einer Unfallflucht, welche sich zwischen Samstag und Montag ereignete, sein. Ein 28-Jähriger parkte seinen Peugeot mit OF-Kennzeichen am Samstag, gegen 23 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Die Beschädigungen an seiner linken Stoßstange stellte der Dreieicher am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, fest. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

4. Unfallflucht auf der Autobahn: Polizei bittet um Hinweise - Bundesautobahn 3 / Gemarkung Seligenstadt

(jm) Wer am Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Hanau und Seligenstadt auf der Bundesautobahn 3 unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einem Sattelzug die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg und verlor offenbar seinen Reifen auf der Fahrbahn. Eine 69 Jahre alte VW Golf-Fahrerin sowie eine 56-jährige Skoda-Lenkerin fuhren jeweils über den Reifen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Brummi-Fahrer davon. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Autobahnpolizei in Langenselbold zu melden.

5. Diebe nehmen mehrere Kartons mit - Seligenstadt

(cb) Gleich elf Kartons stahlen Diebe aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Griesgrund (20er Hausnummern) in Seligenstadt. Die Eigentümerin lagerte die Kartons mit verschiedenem Zahnbürstenzubehör und elektrischen Zahnbürsten auf ihrem Stellplatz in der Tiefgarage. Am Dienstag, gegen 9 Uhr, befanden sich alle unversehrt am Lagerort. Die Seligenstädterin musste allerdings am Donnerstag, gegen 11 Uhr, feststellen, dass Unbekannte sämtliche Kartons mitgenommen hatten. Die Beamtinnen und Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach 16.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

