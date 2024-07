LPI-SHL: Reifenplatzer oder Alkohol als Unfallursache?

Zella-Mehlis (ots) - Am 06.07.2024 gegen 16.10 Uhr befuhr ein 24jähriger Simson-Fahrer die Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Benshausen. In einer Rechtskurve stürzte er und rutschte gegen einen Pkw Seat, welcher ihm entgegenkam. Der Simson-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

