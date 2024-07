LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer

Zella-Mehlis (ots) - Am 05.07.2024 parkte ein 52jähriger seinen Pkw Audi an einem Schnellrestaurant in der Industriestraße. Gegen 20.00 Uhr wurde der Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich einen Transporter, beschädigt. Der Schaden an dem Audi wird auf 4000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr