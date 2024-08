Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schockanruf: Betrüger kassieren "Kaution"- Hinweise zum Abholer erbeten; Vermeintlicher Käufer fährt mit dem Motorrad davon und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer sah die Auseinandersetzung auf der Straße? Zeugen bitte melden! - Offenbach am Main

(jm) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in der Langstraße in Höhe der 30er-Hausnummern zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen sei es kurz nach 10 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen drei Personen auf der Straße gekommen. Im weiteren Verlauf soll es zu Handgreiflichkeiten sowie zum Einsatz von einem Reizstoffsprühgerät gekommen sein. Hierbei erlitt ein Mann leichte Verletzungen und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Kollision zweier Fahrräder - Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(cw) Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf einem, zur Bieberer Straße parallel verlaufenden, Radweg auf Höhe eines Fußballstadions, sucht die Polizei in Offenbach nach dem vermeintlichen Verursacher sowie nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der Unfall zwischen einem 21-Jährigen und einem bislang unbekannten Radler, der als etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren beschrieben wird und eine dunkle Kappe, ein schwarzes T-Shirt sowie eine dunkle Hose getragen haben soll, ereignete sich bereits am vorletzten Montag (5. August). Gegen 7 Uhr soll es nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zur Kollision gekommen sein, infolgedessen der Frankfurter gegen einen Baum stieß und der Unbekannte davonfuhr. Der 21 Jahre alte Mann verletzte sich leicht am Knöchel und kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Polizeirevier Offenbach bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

3. Schockanruf: Betrüger kassieren "Kaution"- Hinweise zum Abholer erbeten - Heusenstamm

(jm) Ein Rentnerpaar aus Heusenstamm hat nach einem Schockanruf am Mittwochmittag einem Abholer Schmuck und Bargeld übergeben. Die Betrüger logen dem Ehepaar vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit die Tochter nicht in eine Justizvollzugsanstalt kommt, müsse eine hohe Kaution bezahlt werden. Die Täter brachten schließlich die beiden Senioren dazu, gegen 14 Uhr, dem Abholer Geld und Schmuck im Bereich Leipziger Ring zu übergeben. Der Abholer war etwa 1,78 Meter groß mit schlanker sowie sportlicher Statur und hatte mittellange dunkle lockige Haare. Er trug schwarze Kleidung (Hose und Hemd) sowie schwarze Schuhe. Er führte eine Bauchtasche mit. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die zwischen 12.30 und 14 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei aufgrund der Ereignisse ein weiteres Mal vor Betrügern und möchte die Bürgerinnen sowie Bürger sensibilisieren:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Übergeben Sie kein Geld, Gold oder Wertsachen an Menschen, die Sie nicht kennen.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

4. Parkplatzrempler: Zeugen gesucht - Langen

(cb) Eine 59-jährige Langenerin parkte am Donnerstag (8. August), gegen 9.25 Uhr, ihren roten Ford am Fahrbahnrand in der Ampèrestraße (10er Hausnummern). Als sie etwa 25 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von ungefähr 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte an die ermittelnden Beamten in Langen unter der Rufnummer 06103 39030-0.

5. Vermeintlicher Käufer fährt mit dem Motorrad davon - Rödermark/Urberach

(cb) Ein 38 Jahre alter Besitzer einer Aprilia wollte das Motorrad verkaufen und traf sich mit dem vermeintlichen Käufer am Mittwochabend in der Traminer Straße (10er Hausnummern) in Urberach. Der Kaufinteressent, ein junger Mann, bestieg gegen 19.25 Uhr das Motorrad um eine Probefahrt zu machen. Vereinbart war die die Fahrt bis zu einer Tankstelle nach Offenthal, anschließend sollte er umkehren und wieder zum Treffpunkt kommen. Allerdings kehrte der Ganove nicht wie vereinbart zurück und flüchtete mit dem Motorrad. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Ermittlungsgruppe West unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Offenbach, 15.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell