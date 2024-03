Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 20jähriger Citroen-Fahrer den Kreisverkehr in Schöndorf, um aus diesem auf die B7 in Fahrtrichtung Ettersburger Straße aufzufahren. Zeitgleich befuhr ein 61jähriger Fahrradfahrer den Radweg aus Richtung Buttelstedter Straße und wollte kurz hinter dem Kreisverkehr die B7 überqueren. Hierbei übersah er den Citroen und es kam zur Kollision. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und auch der Sachschaden betraf in geringer Form lediglich das Fahrrad.

