Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß vermieden und trotzdem verunfallt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug vermeiden hat am Mittwochvormittag eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda. Diese befuhr gerade den Bergfahrweg in Richtung Dornburg, als ihr ein Transporter entgegenkam. Dieser fuhr weitestgehend auf der Gegenfahrbahn, sodass die Frau nach rechts ausweichen musste. Jedoch streifte sie hier mit ihrem Pkw die Leitplanke, sodass sowohl am Pkw als auch an der Leitplanke Sachschaden entstand. Der Fahrer des Transporters entfernte sich sodann pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zum Transporter gibt es aktuell nicht.

