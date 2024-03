Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radarsensor entwendet

Jena (ots)

Wie der Halter eines Pkw Porsche am Mittwoch feststellen musste, hatten sich Unbekannte an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Der oder die Täter begaben sich zu dem in der Buchaer Straße abgestellten Fahrzeug und bauten den Abstandssensor aus. Dieser hat einen Wert von über 2.000,- Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell