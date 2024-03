Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und getreten

Jena (ots)

Weil ein 42-Jähriger zwei männlichen Personen kein Bargeld geben wollte, mussten er und eine 39-Jährige ins Krankenhaus. Der 42-Jährige befand sich im Vorraum des Bahnhofs Paradies in Jena, als gegen halb 5 am Donnerstagfrüh zwei ihm Unbekannte auf ihn zukamen und die Herausgabe seiner Jacke forderten. Dieser kam er nach. Als die zwei Männer jedoch nichts Wertvolles in der Jacke fanden, forderten diese Bargeld von dem 42-Jährigen. Da er dies verweigerte, schlugen und traten die Zwei auf ihn ein. Auch zwei Glasflaschen warfen die Täter auf den Mann. Als eine 39-jährige Frau dazwischen gehen wollte, wurde auch sie geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter. Im Rahmend er eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen 23-Jährigen aus Leipzig feststellen. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Täter ist weiter unbekannt und flüchtig. Die Ermittlungen, im engen Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft, dauern an.

