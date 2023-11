Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Intensive Suchmaßnahmen nach vermisster Person

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend erreichte eine Osnabrücker Dienststelle der besorgte Anruf einer 79-jährigen Ehefrau. Die Osnabrückerin teilte den Beamten mit, dass ihr Mann nach einem Spaziergang mit dem gemeinsamen Hund nicht nach Hause gekommen sei. Zudem führte der 79-Jährge ein Fahrrad mit sich. Die Polizei leitete daraufhin eine großangelegte Suche nach dem vermissten Ehemann ein. Gegen 0.10 Uhr in der Nacht hatten die Polizisten schließlich Erfolg. Sie fanden den 79-Jährigen im Bereich seiner typischen Spazierroute am Rubbenbruchsee. Der Senior war mit seinem Fahrrad gestürzt und unter diesem eingeklemmt worden, sodass er nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte. Bei Antreffen war der tapfere Mann ansprechbar, ihm ging es den Umständen entsprechend gut. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Hund wurde vor Ort angetroffen und zusammen mit dem Fahrrad an die Ehefrau übergeben.

