Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeihubschrauber bei Suchaktion im Einsatz; Hakenkreuz auf den Stein geschmiert und Schild abgerissen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizeihubschrauber bei Suchaktion im Einsatz - Hanau

(jm) Am Dienstagabend kam es zu einem kräfteintensiven Polizeieinsatz in der Innenstadt sowie rund um Hanau. Hintergrund des Einsatzes war ein möglicherweise orientierungsloser sowie dementer 85 Jahre alter Mann, der wohl die Zentralen Notaufnahme eigenständig verließ. Die Polizei erhielt gegen 19.30 Uhr Kenntnis von dem vermissten Senior und leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Im Zuge dessen waren neben den Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber und die Wasserschutzpolizei im Einsatz. Nach gut drei Stunden konnte der Vermisste wohlbehalten auf einem Radweg aufgefunden werden.

2. Erst geklingelt, danach eingestiegen: Rentnerin überrascht Frauen - Hanau/Klein-Auheim

(jm) Zwei etwa 16 bis 20 Jahre alte Frauen verschafften sich am Dienstagabend Zugang zum Haus einer Seniorin im Nelkenweg. Zunächst klingelten die Täterinnen, die beide lange dunkle Haare hatten, abwechselnd an der Haustür der betagten Dame. Die Rentnerin öffnete zwar die Tür, aber ließ niemanden herein. Anschließend gelangten die beiden Unbekannten vermutlich über die Terrassen- sowie Balkontür in das Haus und entwendeten Schmuck. Als die Bewohnerin die beiden 1,60 bis 1,70 großen Eindringlinge in ihrem Wohnzimmer bemerkte, schubsten sie die Klein Auheimerin und flüchtete daraufhin mit ihrer Beute aus dem Haus. Die Rentnerin zog sich nach derzeitigem Stand keine Verletzungen zu, erlitt jedoch einen Schock. Die Kriminalpolizei Hanau schließt nicht aus, dass das Duo zuvor an weiteren Haustüren geklingelt haben könnte. Die Polizei bittet nun diese sowie Anwohner oder Passanten, die zwischen 18 und 19.10 Uhr verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unfallflucht mit hohem Sachschaden: Zeugen bitte melden! - Neuberg/Ravolzhausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochmorgen auf der Rüdigheimer Straße bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise zum Verursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Rüdigheimer Straße in Fahrtrichtung Ravolzhausen und kam im Bereich der einstelligen Hausnummern nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen das Heck eines geparkten Dacia, der durch die Wucht des Aufpralls etwa 10 Meter nach vorne geschoben wurde. Am schwarzen Logan entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Kurz nach Mitternacht, gegen 01.15 Uhr, hörte ein Zeuge einen lauten Knall und stellte den stark beschädigten Wagen fest. Zum Verursacherfahrzeug sowie dessen Fahrerin oder Fahrer liegen derzeit keine Hinweise vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

4. Hakenkreuz auf den Stein geschmiert und Schild abgerissen -Sinntal/Altengronau

(cb) Ein etwa 10 x 10 Zentimeter großes Hakenkreuz haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr, mit Farbe auf einen Steinsockel "An der alten Brücke" (einstellige Hausnummern) gesprüht. Außerdem wurde in diesem Zeitraum in unmittelbarer Nähe ein Plastikschild mit dem Namen der dort befindlichen Kirche abgerissen. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Kripohotline unter der 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 14.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell