Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In eigener Sache: Christopher Leidner ist neuer Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Südosthessen

Bild-Infos

Download

Südosthessen (ots)

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen hat einen neuen Leiter für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Christopher Leidner übernimmt ab sofort diese verantwortungsvolle Position, nachdem er diese seit Februar bereits kommissarisch ausübte. Polizeipräsident Daniel Muth überreichte dem 39-Jährigen nun seine entsprechende Beauftragung. Leidner ist damit offizieller Nachfolger von Rudolf "Rudi" Neu, der sich Ende Juli in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedete (wir berichteten).

Christopher Leidner, der im Main-Kinzig-Kreis wohnhaft und leidenschaftlich ehrenamtlicher Feuerwehrmann in seiner Heimatkommune ist, begann seine berufliche Laufbahn mit seinem Studium im Jahr 2005. Im Anschluss daran startete er seine Karriere bei der Bereitschaftspolizei. In den darauffolgenden Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Funktionen unter anderem bei der Kriminalpolizei, der Einsatzleitstelle sowie im Streifendienst innerhalb des Polizeipräsidiums Südosthessen. Zuletzt war der Polizeihauptkommissar als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Heusenstamm im Einsatz, bevor er im September 2022 erste Luft bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schnupperte, als er für ein halbes Jahr als kommissarischer Leiter zur Pressestelle wechselte. Polizeipräsident Muth zeigte sich erfreut über die Neubesetzung: "Mit Herrn Leidner haben wir einen äußerst kompetenten und engagierten Kollegen für diese wichtige Aufgabe gewonnen. Wir sind überzeugt, dass er die Öffentlichkeitsarbeit unseres Präsidiums professionell und bürgernah weiterentwickeln wird. Seine umfassende Erfahrung und sein tiefes Verständnis für die polizeiliche Arbeit, die er in unterschiedlichen Verwendungen erlangte, machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position". Als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird Leidner das neue Gesicht und die neue Stimme des Polizeipräsidiums Südosthessen nach innen und außen verkörpern.

"Ich freue mich riesig auf die äußerst verantwortungsvolle und spannende Aufgabe", so Leidner und fügte hinzu: "Ich möchte die Öffentlichkeit, soweit wie möglich, zeitnah und umfassend informieren sowie die Arbeit der Polizei für unsere Bürgerinnen und Bürger transparent machen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Nachwuchsgewinnung für unseren einzigartigen Beruf." Leidner freut sich auf einen konstruktiven Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Medien und wünscht sich ein faires Miteinander.

Hinweis: Dieser Pressemeldung ist ein Bild beigefügt (Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Offenbach, 14.08.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell