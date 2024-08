Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollerfahrerin schwer verletzt

Rödermark (ots)

Gegen 18.30 Uhr verlor eine 56-jährige Frau aus Rodgau die Kontrolle über ihren Motorroller und geriet in Höhe des Bahnhofs in der Bruchwiesenstraße in den Gegenverkehr. Sie prallte anschließend gegen einen entgegenkommenden Seat und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschleudert. Sie wurde mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die 33-jährige Fahrerin des Seat aus Rödermark blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein medizinisches Problem unfallursächlich gewesen sein. Die Polizei Dietzenbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Offenbach am Main, 13.08.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

