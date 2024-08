Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher hebeln Fenster in Warenlager auf; Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit rund 2,5 Promille und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher hebeln Fenster in Warenlager auf - Hanau

(jm) Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in ein Warenlager in der Nicolaystraße (einstellige Hausnummern) ein. Die Täter gelangten zunächst über eine Leiter zum Fenster im Obergeschoss, hebelten ein Fenster auf und gelangten anschließend in die Lagerräume. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Regale und Schubladen des Ober- sowie des Erdgeschosses. Dort nahmen die Eindringlinge etliche Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro mit. Im Anschluss verschwanden sie vermutlich über eine gewaltsam geöffnete Tür in unbekannte Richtung. Der Geschädigte stellte am Sonntagmittag, gegen 13.25 Uhr, den Einbruch fest und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbruch in Arztpraxen - Hanau

(jm) Unbekannte waren am Wochenende in einem Ärztehaus in der Kramerstraße am Werk. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.15 Uhr, Zutritt zum Hausflur des Mehrparteienhauses und öffneten dann gewaltsam die Türen von mehreren Arztpraxen. Die Langfinger durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem in der ersten sowie zweiten Etage Bargeld aus einer Geldkassette. Eine genaue Auflistung der Beute muss noch erfolgen. Die Beamten des Einbruchkommissariats 21 in Hanau haben nun die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit rund 2,5 Promille - Bundesautobahn 66 / Parkplatz Kinzigtal / Gemarkung Gründau

(cw) Am Montagabend stoppte die Polizei einen mutmaßlich alkoholisierten Brummi-Fahrer auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda. Gegen 19.10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er derzeit hinter einem Laster sei, der starke Schlangenlinien fahre. Die Polizei konnte den Trucker rasch ausfindig machen und ihn auf den nahegelegenen Parkplatz "Kinzigtal" lotsen, um ihn dort zu kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Daher wurde dem Lkw-Lenker auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden ebenfalls sichergestellt, danach durfte der 37-Jährige wieder von dannen ziehen. Jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

4. Einbrecher jetzt in Haft - Bad Soden-Salmünster

(cb) Der 53-jährige Einbrecher, der durch Polizeibeamte am frühen Montagmorgen in Bad Soden-Salmünster nach einem Einbruch in einer Gaststätte in der Parkstraße noch am Tatort vorläufig festgenommen werden konnte (wir berichteten), sitzt nun in Haft. Der Mann, gegen den bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, wurde am Dienstag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Direkt im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kripo prüft weiterhin, ob weitere Einbrüche im Main-Kinzig-Kreis auf das Konto des 53-Jährigen gehen könnten.

5. Zeugen gesucht: Audi brannte vollständig aus - Steinau an der Straße

(cb) Spaziergänger stellten am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, in der Verlängerung der Bergstraße in Steinau ein noch brennendes Fahrzeug fest. Nach den Löscharbeiten konnten die Ermittler feststellen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi A6 Avant handelte. In unmittelbarer Nähe fanden die Ordnungshüter die dazugehörige abgerissene Frontschürze. Eine Überprüfung der angebrachten amtlichen Kennzeichen ergab, dass diese vor wenigen Tagen gestohlen wurden. Unweit des ausgebrannten Fahrzeuges konnten noch weitere Kennzeichen aufgefunden werden. Ein Abgleich im Register ergab, dass auch diese Kennzeichen gestohlen waren. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 11 haben den Wagen anschließend untersucht und gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 13.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell