POL-OF: Hakenkreuze auf Bahngeländer: Polizei sucht Zeugen; Biker-Safety-Tour fand bei strahlendem Sonnenschein statt; Polizei schnappt Einbrecher am Tatort und mehr

1. Hakenkreuze auf Bahngeländer: Polizei sucht Zeugen - Rodenbach

(cb) Die Staatschutzabteilung hat die Ermittlung bezüglich des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen, nachdem ein Mitteiler am Samstagabend die Polizei über Hakenkreuzschmierereien informierte. Ersten Erkenntnissen nach haben bislang Unbekannte auf ein Bahngeländer in der Verlängerung der Kinzigstraße in Rodenbach zwei Hakenkreuze und einen rassistischen Schriftzug mit Permanentmarker geschmiert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

2. Biker-Safety-Tour fand bei strahlendem Sonnenschein statt - Gelnhausen/Bad Orb und Schlüchtern

(jm) Bei strahlendem Sonnerschein cruisten am Sonntag zahlreiche Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer im Rahmen der Biker-Safety Tour 2024 durch den schönen Main-Kinzig-Kreis. Zuvor fanden sich die interessierten Bikerinnen und Biker an den jeweiligen Startpunkten in Gelnhausen, Bad Orb und Schlüchtern ein. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde und einem "Check" an den Motorrädern startete pünktlich um 9 und um 13.30 Uhr jeweils ein Motorrad-Konvoi, der von erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen begleitet wurde. Die Teilnehmenden begaben sich auf die etwa 90 km lange Tour durch den Main-Kinzig-Kreis und legten insgesamt zwei Stopps an den sogenannten "Safety- Punkten" ein. Dort sprachen die Schutzleute festgestellte Schwachpunkte sowie fahrerische Unsicherheiten an. Hierbei nutzten die Motorradfahrenden die Möglichkeit, sich bei interessanten Benzingespräche auf "Augenhöhe" auszutauschen. Insgesamt waren die Männer und Frauen gut dreieinhalb Stunden pro Tour unterwegs. In der abschließenden Feedbackrunde lobten die Bikerinnen und Biker die Veranstaltung und waren begeistert von den professionell geführten Touren.

Hinweis: Ein Bild ist der Meldung beigefügt (Quelle: Polizei Südosthessen).

3. Polizei schnappt Einbrecher am Tatort - Bad Soden-Salmünster

(cb) Da staunte der Einbrecher nicht schlecht, als am Montag, gegen 3.45 Uhr, die Handschellen klickten und er nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Parkstraße (20er Hausnummern) in Bad Soden-Salmünster vorläufig festgenommen wurde. Zuvor soll der Ganove ein Küchenfenster eingeschlagen haben und so in die Räume der Gaststätte gelangt sein. Anschließend habe er die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Beim Verlassen des Lokals konnte er direkt von einer herbeigeeilten Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 53-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Fachkommissariat 21 prüft nun, ob dem Mann, welcher derzeit über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, weitere Einbrüche im Main-Kinzig-Kreis nachgewiesen werden können.

4. Wer fuhr den blauen Tigra? - Bad Orb

(cb) Am Freitagabend fiel ein zwischen 20 und 30 Jahre alte Fahrer eines blauen Opel Tigras in der Faulhaberstraße in Bad Orb einer Polizeistreife durch seine rasante Fahrweise auf. Die Schutzleute wollten in der Folge den Wagen anhalten und kontrollieren, doch der Cabriolet-Fahrer mit kurzen dunklen Haaren und hellem T-Shirt entzog sich durch verkehrswidriges Verhalten. Der bislang Unbekannte befuhr mit seinem blauen Wagen, gegen 20 Uhr, die Faulhaberstraße, Ludwigstraße und die Martinusstraße in Richtung Eduard-Gräf-Straße, wo er schließlich außer Sicht der Beamten geriet. Ein Radfahrer kam anschließend auf die Polizisten zu und schilderte, dass er vor wenigen Augenblicken dem Fahrer des Cabriolets abrupt ausweichen musste und in der Folge stürzte. Bei dem Sturz wurde das Fahrrad beschädigt. Am Samstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wurde der Polizei ein abgestellter blauer Opel Tigra ohne amtliche Kennzeichen auf einem Grundstück "Am Wartturm" (einstellige Hausnummern) gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem aufgefundenen Fahrzeug um das Gesuchte des Vorabends. Wann und von wem das Cabriolet dort abgestellt wurde, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Bad Orber Ordnungshüter haben eine Strafanzeige wegen des Verdachts Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts des illegalen Autorennens gefertigt. Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, welche nähere Angaben zum Kennzeichen sowie zum Fahrer des blauen Tigra machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0.

5. Spiegel gegen Spiegel: Wer kann Hinweise geben - Landesstraße 3199 / Flörsbachtal

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landesstraße 3199 bei Flörsbachtal suchen die Unfallfluchtermittler nach einem dunklen Fahrzeug, das den Unfall verursacht haben soll. Der oder die Fahrerin war gegen 21.10 Uhr aus Lohrhaupten kommend in Richtung Frammersbach unterwegs, als er oder sie offenbar auf die Gegenspur, wo eine 23-Jähriger mit seinem grauen Tiguan unterwegs war, geriet. Nur durch eine starke Abbremsung und gleichzeitiges Ausweichen sei ein Frontalzusammenstoß vermieden worden. Die Außenspiegel beider Wagen berührten sich dennoch, wodurch die Fensterscheibe der Fahrerseite des VW zersprungen sei. Durch die Glassplitter verletzte sich der Flörsbachtaler leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

