Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 10.08.2024

Offenbach/Main-Kinzig/Autobahn (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuerteufel oder technischer Defekt? - Offenbach

Ist es Brandstiftung oder eine andere Ursache für den Vollbrand eines Toyotas und eines dabei in Mitleidenschaft gezogenen Mini Coopers? Diese Frage werden nun Brandermittler klären müssen. Durch einen lauten Knall geweckt, meldete eine Zeugin am frühen Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, zwei brennende Fahrzeuge in der Mainländerstraße. Während der Toyota nahezu völlig ausbrannte, wurde der Mini im Heckbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 25.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere über verdächtige Personen im Bereich der Mainländerstraße zur Brandzeit, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Traktorunfall - Jossgrund

Ein tragischer Unfall, bei dem ein 16-jähriger Junge schwer verletzt wurde, ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr im Ortsteil Lettgenbrunn. Bei der gemeinsamen Bewirtschaftung eines Bauernhofes rangierte ein 46-jähriger seinen Fendt 712 im Rahmen von Abladearbeiten. Der 16-jährige sprang zum Unfallzeitpunkt auf das Trittbrett auf und nach kurzer Abklärung mit dem Fahrer wieder rückwärts ab. Hierbei stolperte der Junge und fiel zu Boden. Der Traktorfahrer bemerkte dies nicht und fuhr dem Jungen mit dem linken vorderen Reifen über Füße und Beine. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in das Klinikum Fulda geflogen.

2. Gebäudebrand - Gemeinde Sinntal

In der Nacht zum Samstag, kurz vor Mitternacht, wurden Rettungsleitstelle und Polizei über einen Brand im Ortsteil Sterbfritz informiert. Bei Eintreffen der Streifen und der Feuerwehr stand das erste Obergeschoss des Gebäudes in Flammen. Bei dem zweigeschossigen Anwesen handelt es sich um ein seit Jahren leerstehendes Ärztehaus, von dem bekannt war, dass sich dort immer wieder Personen Zutritt verschaffen und auch nächtigen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr, in der Spitze mit 100 Kräften, auch landkreisübergreifend, war bis in die Morgenstunden (03:35 Uhr) mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, hat die Kriminalpolizei Gelnhausen die Ermittlungen übernommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Fahrzeugbrand auf der Autobahn - Gemarkung Seligenstadt

Ein technischer Defekt führte am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr, auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Hanau und Seligenstadt in Fahrtrichtung Würzburg, zu einem Fahrzeugbrand, bei dem eine Mercedes C-Klasse komplett ausbrannte. Der 63-jährige Fahrer aus Dietzenbach konnte seinen Pkw rechtzeitig auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und den mitgeführten Wohnwagen abtrennen. Dieser blieb unbeschädigt. Der Standstreifen wurde durch Brandanhaftungen auf dem Asphalt leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Offenbach am Main, 10.08.2024, RENKER, PvD

