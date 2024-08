POL-OF: Wärmepumpe von Baustelle gestohlen; Unfallflucht: Rollerfahrer beschädigt Schaltkasten und flüchtet; Wer kann Hinweise zu dem blauen Motorrad nach einer Unfallflucht geben?

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wärmepumpe von Baustelle gestohlen - Hanau/Lamboy

(jm) Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag unter anderem eine Wärmepumpe von einer Baustelle am Sophie-Scholl-Platz gestohlen. In der Zeit zwischen 18 und 14 Uhr betraten die Täter das umfriedete Gelände und durchtrennten die Kabel der Wärmepumpe. Anschließend nahmen sie diese sowie weiteres Zubehör im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages mit. Vermutlich transportierten die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug ab. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

2. Unfallflucht: Rollerfahrer beschädigt Schaltkasten und flüchtet - Hanau/Großauheim

(jm) Ein beschädigter Schaltkasten ist das Ergebnis eines Unfalls mit anschließender Flucht am Donnerstagabend in der Sandgasse. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Rollerfahrer gegen 18.30 Uhr die Sandgasse in nordwestliche Richtung. In Höhe der Einmündung Bernhardstraße kam der Zweirad-Lenker, der einen weißen Helm trug, von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Schaltkasten. Ein Zeuge sprach den 30 bis 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Fahrer mit schlanker Statur an. Der augenscheinlich unverletzte Mann, der mit einem gelben Hemd sowie einer kurzen blauen Jeans bekleidet war, schob jedoch seinen Roller auf die Bernhardstraße und fuhr anschließend in Richtung Rochusstraße davon. Bei dem Roller soll es sich um einen silbergrauen Suzuki gehandelt haben. Am Schaltkasten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim zu melden.

3. Wer kann Hinweise zu dem blauen Motorrad nach einer Unfallflucht geben? - Landesstraße 3196 / Steinau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3196 im Bereich Marborner Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Kurz vor 15 Uhr war ein Unbekannter mit seinem Motorrad von Marborn kommend in Richtung Steinau unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er offenbar in den Gegenverkehr, sodass ein 68 Jahre alter Ford-Lenker ihm ausweichen musste, um so einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte der 68-Jährige mit der Leitplanke. Der unbekannte Fahrer, der einen gelbe Motorradhelm getragen haben soll, fuhr jedoch mit seinem blauen Zweirad weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gesamtschaden am schwarzen Focus sowie an der Leitplanke beläuft sich auf rund 1.800 Euro. Die Polizei in Schlüchtern bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach 09.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

